Бой Нурмагомедов – Фергюсон накрылся медным тазом: "Американцу ищут нового соперника"

Ну вот, похоже, и все. Бой Нурмагомедов – Фергюсон, запланированный на 18 апреля, накрылся медным тазом. Об этом заявил сам российский боец. Напомним, с 30 марта Россия временно закрыла границы, а до этого времени Нурмагомедов не покинул страну.

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"В данный момент нахожусь в Дагестане, в России. Тренируюсь, не знаю к чему, – сказал Нурмагомедов во время прямого эфира в своем Instagram. – Сейчас до меня дошла информация, что в UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате) договорились с каким-то штатом и могут провести этот турнир в Америке. Но я не могу вылететь из России или влететь в США. И, насколько мне известно, они уже ищут соперника для Тони Фергюсона"

Нурмагомедов – Фергюсон / Фото: Twitter

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Ранее Фергюсон жестко обратился к Хабибу – действующему обладателю титула, обвинив того в трусости. "18 апреля уже близко, а ты спрятался в России. Запреты на передвижение не помешают мне добраться до твоей задницы. Не используй это в качестве оправдания, чтобы слиться", – написал американец Фергюсон в Twitter.

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