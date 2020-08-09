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Бойца, променявшего Украину на Россию, нокаутировали в главном поединке UFC Fight Night 174

9 августа, 08:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

Деррик Льюис нокаутировал Алексея Олейника во втором раунде

В главном поединке турнира UFC Fight Night 174 американец Деррик Льюис нокаутировал россиянина Алексея Олейника. Бой завершился во втором раунде. Сначала Льюис отправил соперника в нокдаун, а затем добил в партере. Хотя в первом раунде бой мог завершиться в противоположную строну, когда Олейник применил удушающий прием. Льюис уже начал задыхаться и готов был сдаться, но в этот момент завершился первый раунд.

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Теперь на счету Олейника 59 побед, 15 поражений и 1 ничья. Льюис одержал 25 побед и потерпел 7 поражений.

У этого поединка была интересная предыстория. Как мы писали ранее, спортсмену, променявшему Украину на Россию, плюнул в еду американец: появилось видео. Деррик Льюис по прозвищу "Черный Зверь" решил поиздеваться над Алексеем Олейником перед боем.

Напомним, что в 2014 году Олейник вышел в футболке с изображением Владимира Путина, объяснив это желанием "в чем-то показать свою жизненную позицию". Позже Олейник сказал, что не хочет быть гражданином Украины, потому что ему "в этой стране неуютно". Затем он получил российский паспорт и продолжил выступать под флагом РФ.

Результаты турнира UFC Fight Night 174

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Предварительные поединки:

  • 1. Ирвин Ривера (США) победил Али Алхаиси (Индонезия) раздельным решением судей
  • 2. Юссеф Залал (США) победил Питера Барретту (США) единогласным решением судей
  • 3. Гайвин Таккер (Канада победил Джастина Джейнеса (США) сабмишеном в третьем раунде
  • 4. Эндрю Санчез (США) победил Веллингтона Турмана (Бразилия) нокаутом в первом раунде
  • 5. Насрат Хакпараст (Афганистан) победил Алекса Муньоза (США) единогласным решением судей
  • 6. Кевин Холланд (США) победил Хоакина Бакли (США) техническим нокаутом в третьем раунде
  • 7. Тим Минс (США) победил Лореано Старополи (Аргентина) единогласным решением судей

Основные поединки:

  • 8. Бенеил Дариуш (США) победил Скотта Хольтцмана (США) нокаутом в первом раунде
  • 9. Яна Куницкая (Россия) победила Юлию Столяренко (Литва) единогласным решением судей
  • 10. Даррен Стюарт (Англия) победил Маки Питоло (США) сабмишеном в первом раунде
  • 11. Крис Уайдман (США) победил Омари Ахмедова (Россия) единогласным решением судей

Ребенок звезд UFC – Миши Тейт и Джонни Нуньеса:

Ребенок звезд UFC – Миши Тейт и Джонни Нуньеса Видео: Instagram

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нокаут UFC Алексей Олейник Деррик Льюис

Источник: Сегодня|Спорт

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