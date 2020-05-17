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Бразильская красавица Гаделья "перестреляла" американку Хилл в рубке на UFC172 во Флориде

17 мая, 08:29

Андрей Фоменко

Победа досталась фаворитке непросто - лишь неоднозначным решение судей

В воскресенье утром по украинскому времени во Флориде состоялся еще один турнир по смешанным единоборствам. Мы писали, что проходит третий за неделю вечер боев UFC в Джексонвилле. Мероприятие получилось очень насыщенным: состоялось 11 поединков. А во втором по важности сошлись представительницы прекрасного пола.

Бразильянка Клаудия Гаделья встречалась с американкой Анджелой Хилл в рамках "минимальной" весовой категории (до 52 кг). Уверенной фавориткой считалась 31-летняя Гаделья, которая выступает в смешанных единоборствах с 2008 года и входит в элитную группу бойцов UFC. В рейтинге претендентов на титул она занимает шестую строчку. 33-летняя Хилл испытывает себя в боях "всего" шесть лет и перед этим выиграла три предыдущих боя, правда, у скромных оппоненток.

Несмотря на то, что все отдавали предпочтение Клаудии, поединок вышел довольно равным. Соперницы "месили" друг друга все три раунда (15 минут), а победу отдали бразильянке лишь раздельным решением судей.

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Для Гадельи эта победа стала 18-й в карьере при четырех поражениях, а Хилл проиграла восьмой бой из 20.

Читайте также: известны гонорары на вечере смешанных единоборств во Флориде UFC171.

Смотрите, как Клаудиа Гаделья тренировалась в бронежилете

Боец UFC Клаудиа Гаделья тренируется в бронежилете Видео: Instagram

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MMA UFC смешанные единоборства Клаудиа Гаделья

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