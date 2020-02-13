"Будем выбивать из него алкоголь": соперник скандального Емельяненко подогрел атмосферу перед грядущим боем

Александр Емельяненко / Фото: Спорт-Экспресс

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Представитель смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что в предстоящем поединке с Александром Емельяненко будет выбивать из него алкоголь, если тяжеловес появится в октагоне в нетрезвом виде. Ранее мы рассказывали, что Емельяненко встретил своего будущего оппонента в подъезде – он странно двигался и невнятно разговаривал.

"Емельяненко – мой лучший соперник не только в клетке, но и за ее пределами. Мы с ним можем пошуметь, он самый правильный персонаж для этого, он понимает юмор и сам может сострить. Если Емельяненко выйдет в клетку подвыпивший, будем выбивать алкоголь из него", – отметил Исмаилов для канала ACA MMA.

Ранее Емельяненко был задержан в Анапе из-за пьяного дебоша и помещен под арест на семь суток. А несколько лет назад Емельяненко был осужден на 4,5 года за изнасилование своей домработницы и был отправлен в колонию, однако весь срок не отсидел, освободившись по УДО.

Кстати, Емельяненко вновь замечен в нетрезвом виде возле больницы. Бойцу помогала выйти из машини неизвестная женщина.

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