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"Была готова убивать голубей и жарить на костре": Мария из UFC рассказала, как выживала в США

2 июня, 14:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Девушка-боец из Казахстана собиралась жить на улице, пока не получила контракт от UFC

Девушка-боец UFC Мария Агапова рассказала, что ей пришлось пережить, прежде чем она добилась успеха в смешанных единоборствах. Девушка призналась, что готова была жить на улице и питаться жареными голубями, но не хотела возвращаться в Казахстан. Смотрите, как "Печально известный" Макгрегор начал есть насекомых.

"Были моменты, когда я готова была остаться на улице и жить где придется. У меня даже был план, как можно там бомжевать. Хотела сдать вещи в камеру хранения, купить палатку и жить в ней. Тренироваться, мыться и заряжать телефон можно было в зале, а вот с ночлегом были проблемы. До того момента, когда у меня появились спонсоры и контакт с UFC, у меня был полностью разработан план, как жить на улице. Я была готова убивать голубей и жарить их на костре, но даже в мыслях не было возвращаться домой.

Когда денег не хватало на еду, мне помогали мои одноклубники и менеджеры. Они единственные были со мной в это трудное время", – призналась спортсменка.

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Профессиональную карьеру Агапова начала в 2015 году. Сначала она проводила бои в России, затем попробовала свои силы в Китае, а в 2019 году провела первый бой в США. 13 июня она дебютирует в UFC в турнире UFC Fight Night 172, где ее соперницей станет Мелисса Гатто из Бразилии. На данный момент в активе Марии восемь побед и одно поражение.

Ранее мы писали, что бывший чемпион UFC вышел на улицы США, чтобы успокаивать беспорядки. Легенда смешанных единоборств считает, что насилие порождает насилие.

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Смотрите, как тренируется звезда UFC Пейдж Ванзант:

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

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девушка MMA UFC спортсменка смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

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