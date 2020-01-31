Бывшего тренера Макгрегора отправили в тюрьму за убийство

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

Бывший тренер экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора Джонатан Дарган приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения по обвинению в непредумышленном убийстве. Приговор был вынесен спустя четыре года после смерти 56-летнего Патрика Маллалли. Напомним, что самого Макгрегора в октагон вызвал чемпион мира по боксу: ответ Конора не заставил себя долго ждать.

В 2016 году Маллалли и его коллега Шейн Каннингем проходили мимо пьяного Даргана и его подруги, которые спорили. Они решили вмешаться в ситуацию, после чего Маллалли получил несколько ударов от тренера клуба Straight Blast Gym (SBG). В результате удара у пострадавшего сломалась челюсть и скула, а при падении он ударился головой. У него была выявлена черепно-мозговая травма и субдуральное кровотечение. На следующий день Маллалли умер.

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Свидетель по делу, коим оказался проходящий мимо велосипедист, сказал присяжным, что, когда он остановился Дарган сказал ему идти заниматься своими делами и пригрозил убить или впечатать голову в землю.

Кроме Конора Дарган работал с такими известными бойцами, как Артем Лобов и Питер Куилли. Ранее мы писали, что "Русский Молот" Лобов устроил кровавую бойню с американцем в кулачном бою. После боя лица бойцов напоминали кровавое месиво.

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