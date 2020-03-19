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Бывший боец ММА подозревается в убийстве двух девушек

19 марта, 13:20

Максим Перепелица

Седрик Маркс мог убить двух женщин и одного мужчину

Бывшего бойца смешанного стиля (ММА) американца Седрика Маркса подозревают в ряде убийств, сообщает AP. По информации агентства, экс-спортсмен мог убить мать своего ребенка в 2009 году. Также Маркс может быть причастен к смертям своей подруги и неизвестного мужчины, произошедшим в 2019 году.

Боец завершил профессиональную карьеру в 2018 году. 45-летний Седрик Маркс, в последнее время проживавший в Киллене (Техас, США), одержал 31 победу в ММА при двух поражениях. Он выступал в легком весе.

Напомним, турнир UFC 249, на котором должны встретиться Хабиб и Фергюсон, не разрешили проводить на территории США из-за ограничений на проведение массовых мероприятих в связи с коронавирусом. Уайт после этого заявил, что бой Хабиба и Фергюсона может пройти в другой стране.

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Ранее мы писали, что супертурнир по смешанным единоборствам отменили за несколько часов до начала. Бойцы и персонал получат компенсацию за срыв турнира Bellator 241.

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MMA UFC Седрик Маркс

Источник: Сегодня|Спорт

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