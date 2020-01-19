Бывший украинский боец, надевавший футболку с Путиным, победил на разогреве у Макгрегора

Алексей Олейник и Морис Грин / Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Фото: Reuters

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В андеркарте турнира UFC 246, в главном поединке которого Конор Макгрегор за 40 секунд победил Дональда Серроне, бывший украинский боец Алексей Олейник победил американца Мориса Грина.

Олейник был близок к победе в первом раунде, но его соперник на тот момент еще держался. Но во втором раунде он ничего не смог поделать после приема рычаг локтя и вынужден был сдаться. Мы проводили онлайн UFC 246 с описанием всех боев вечера.

Олейник одержал 58-ю победу в октагоне при 13 поражениях, также один бой с его участие завершился ничьей. В списке жертв Алексея такие бойцы, как Марк Хант, Мирко Филипович и Джефф Монсон. Занимает 12 строчку в рейтинге UFC среди бойцов тяжелого веса. На счету Грина восемь побед и четыре поражения.

Напомним, что в 2014 году Олейник вышел в футболке с изображением Владимира Путина, объяснив это желанием "в чем-то показать свою жизненную позицию". Позже Олейник сказал, что не хочет быть гражданином Украины, потому что ему "в этой стране неуютно". Затем он получил российский паспорт и продолжил выступать под флагом этой страны.

Смотрите видео со взвешивания Макгрегора и Серроне:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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