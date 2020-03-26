Чемпион UFC был арестован в США: у бойца был обнаружен пистолет

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе американец Джон Джонс арестован в штате Нью-Мексико по подозрению в вождении в нетрезвом виде и неосторожном обращении с огнестрельным оружием, сообщает ESPN. В четверг офицер полиции услышал звук выстрела и заметил машину Джонса. В автомобиле полицейский увидел открытую бутылку с алкоголем за пассажирским сиденьем. В ходе обыска у Джонса был обнаружен пистолет, сам он заявил, что не знает, кто стрелял. Позже в четверг Джонс был освобожден из-под стражи.

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На счету 32-летнего Джонса 26 побед при одном поражении.

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Видео: Reuters

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