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Чемпионка UFC по прозвищу "Пуля" Валентина Шевченко вернется в клетку 21 ноября

8 августа, 11:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Главным поединком вечера станет защита чемпионский титула Дейвесоном Фигередо

Чемпионка UFC по прозвищу "Пуля" киргизка Валентина Шевченко узнала имя следующей соперницы, сообщает sherdog.com. Знаменитая девушка-боец вернется в октагон 21 ноября и проведет защиту титула против Дженифер Майи из Бразилии. Бой состоится в рамках турнира UFC 255, точное место проведения которого пока неизвестно.

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Шевченко провела в смешанных единоборствах 22 поединка, 19 из них выиграла и трижды проиграла. При этом, дважды в своей карьере Валентина проиграла одной и то же сопернице – Аманде Нуньес. Дженнифер Майа одержала 18 побед при шести поражениях.

Ранее мы писали, что чемпионка UFC сломала кости голливудской звезде, которая назвала Шевченко чудовищем. Холли Берри решила попробовать себя в роли бойца смешанных единоборств.

Также в рамках турнира UFC 255 чемпион наилегчайшего веса бразилец Дейвесон Фигередо будет защищать титул в бою с экс-чемпионом в легчайшей весовой категории американцем Коди Гарбрандтом, для которого этот поединок станет первым в новом весе.

Фигередо может похвастаться 19-ю победами в смешанных единоборствах и всего одним поражением. На счету Гарбрандта 12 побед и три поражения.

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Ранее мы писали о драме перед грандиозным турниром MMA в Харькове: в финал пробились два друга – они не будут драться в клетке. В День города Харькова на центральной площади пройдет шоу смешанных единоборств, в рамках которого состоится титульный поединок.

Ребенок звезд UFC – Миши Тейт и Джонни Нуньеса:

Ребенок звезд UFC – Миши Тейт и Джонни Нуньеса Видео: Instagram

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UFC смешанные единоборства Валентина Шевченко

Источник: Сегодня|Спорт

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