Чендлер супербыстро нокаутировал Хендерсона на турнире Bellator 243 в США

Минувшей ночью по киевскому времени в городке Анкасвилл, что в американском штате Коннектикут, провели турнир по смешанным единоборствам. Недавно на Bellator 242 младший брат Энтони Петтиса перебил соперника.
В главном поединке вечера Майкл Чендлер очень быстро, уже в первом раунде, нокаутировал Бенсона Хендерсона. Смотрите решающие секунды поединка:
Bellator 243. Все результаты турнира
Тимоти Джонсон — Мэтт Митрион — победа Джонсона техническим нокаутом в первом раунде.
Чарли Кэмпбелл — Найноа Данг — победа Кэмпбелла техническим нокаутом во втором раунде.
Далтон Роста — Марк Гарднер — победа Росты техническим нокаутом в первом раунде.
Валери Лореда — Тара Графф — победа Лоуреды нокаутом во втором раунде.
Майлз Джури — Георгий Караханян — победа Джури раздельным решением судей.
Адам Борич — Майк Хэмел — победа Борича раздельным решением судей.
Саба Хомаси — Кёртис Миллендер — победа Хомаси единогласным решением судей.
Крис Ленчиони — Эй Джей Агазарм — победа Агазарма единогласным решением судей.
Грант Нил — Хамза Салим — победа Нила единогласным решением судей.
Читайте также: восходящая звезда ММА сражает наповал своим хищным образом.
Смотрите, как боец смешанных единоборств Клаудиа Гаделья тренировалась в бронежилете:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк