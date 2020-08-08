Чендлер супербыстро нокаутировал Хендерсона на турнире Bellator 243 в США

Минувшей ночью по киевскому времени в городке Анкасвилл, что в американском штате Коннектикут, провели турнир по смешанным единоборствам. Недавно на Bellator 242 младший брат Энтони Петтиса перебил соперника.

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В главном поединке вечера Майкл Чендлер очень быстро, уже в первом раунде, нокаутировал Бенсона Хендерсона. Смотрите решающие секунды поединка:

Bellator 243. Все результаты турнира

Тимоти Джонсон — Мэтт Митрион — победа Джонсона техническим нокаутом в первом раунде.

Чарли Кэмпбелл — Найноа Данг — победа Кэмпбелла техническим нокаутом во втором раунде.

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Далтон Роста — Марк Гарднер — победа Росты техническим нокаутом в первом раунде.

Валери Лореда — Тара Графф — победа Лоуреды нокаутом во втором раунде.

Майлз Джури — Георгий Караханян — победа Джури раздельным решением судей.

Адам Борич — Майк Хэмел — победа Борича раздельным решением судей.

Саба Хомаси — Кёртис Миллендер — победа Хомаси единогласным решением судей.

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Крис Ленчиони — Эй Джей Агазарм — победа Агазарма единогласным решением судей.

Грант Нил — Хамза Салим — победа Нила единогласным решением судей.

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Смотрите, как боец смешанных единоборств Клаудиа Гаделья тренировалась в бронежилете:

Боец UFC Клаудиа Гаделья тренируется в бронежилете Видео: Instagram

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