Чтобы проклятый бой Фергюсона состоялся, UFC арендует целый остров, но Хабиба не будет

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что для подготовки бойцов и проведения многострадального турнира UFC 249 арендует частный остров. Напомним, турнир UFC 249 запланирован на 18 апреля. Главным событием вечера должен был стать бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Но Хабиб не может покинуть Россию из-за карантина, который ввели, опасаясь угрозы распространения коронавируса. Вчера глава UCF подтвердил, что россиянина заменит Джастина Гэтжи.

"Я в одном-двух днях от того, чтобы зарезервировать частный остров. Сейчас создается вся необходимая инфраструктура. Там смогут выступить бойцы из всех стран. Поскольку я не могу собрать всех иностранных бойцов в США, у меня будет частный остров, на котором будут собираться все спортсмены из других стран. Итак, с 18 апреля UFC возвращается в строй", — цитирует Уайта TMZ.

Отметим, что Фергюсон и Гэтжи оспорят титул временного чемпиона UFC в легком весе. А полноценный обладатель титула Нурмагомедов позже встретится с победителем этого поединка. "Бой Хабиба с Тони или с Гэтжи пройдет, вероятно, в сентябре", – заявил Уайт. Отметим, что встреча россиянина и американца срывается в пятый раз. В соглавном поединке 18 апреля состоится бой-реванш между Джессикой Андраде и Роуз Намаюнас.

Ранее в СМИ появилась информация, что турнир по UFC хотят провести в индейской резервации. Сообщается, что на территории резервации не действуют правила атлетической комиссии соответствующего штата.

Ранее Беларусь озвучила новую позицию по проведению боя Нурмагомедов – Фергюсон и готова была принять поединок в Минске. Однако вскоре в Министерстве спорта Беларуси опровергли эту информацию.

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