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Даже гонг не остановил их рубку: на UFC171 во Флориде Ротвелл победил Сен-Прю решением судей

14 мая, 08:35

Андрей Фоменко

Во втором главном бою в Джексонвилле рубились двое американских тяжеловесов

В четверг рано утром по киевскому времени в американском городе Джексонвилл прошел турнир UFC249 по смешанным единоборствам. Естественно, без публики на трибунах. Мы писали, что UFC проводит второй за несколько дней турнир без зрителей.

Вторым по статусу был бой Овинса Сен-Прю против Бена Ротвелла, в котором сошлись опытные американцы супертяжелого дивизиона. Поединок обещал быть равным, букмекеры давали примерно одинаковые шансы на победу обоим бойцам с небольшим преимуществом темнокожего Сен-Прю.

Так все и вышло. Соперники взяли по раунду, а в третьем, решающем, устроили настоящую рубку. В концовке все же Бен выглядел свежее, и, видимо, поэтому судьи отдали победу ему, хотя и разделенным решением. В третьей пятиминутке соперники не сдерживались, пошли череда разменов, а в последние 20 секунд они так разошлись, что даже сигнал гонга о завершении боя их не остановил. Пришлось вмешаться рефери.

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