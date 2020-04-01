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"Даже сверхдержавы в шоке, а Хабиб должен драться?": реакция чемпиона UFC на отмену боя

1 апреля, 23:44

Алексей Андрейцев

Хабиб Нурмагомедов подтвердил отмену долгожданного боя против Тони Фергюсона

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram написал об отмене боя с Тони Фергюсоном, который был запланирован на 18 апреля. Турнир UFC 249 должен был состояться в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса UFC пришлось искать новое место для проведения боя Нурмагомедов – Фергюсон. 30 марта Хабиб сообщил, что турнир может пройти без его участия – UFC ищет нового соперника Фергюсону, поскольку Нурмагомедов не может вылететь из России.

"Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя. Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя?".

"Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверно, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это. Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место", – написал Хабиб в Instagram.

Ранее мы писали, что главная красотка MMA на карантине тренируется обнаженной: появилось фото Пейдж Ванзант без одежды. На размещенном кадре спортсменка проводит занятие вместе с мужем Остином Вандерфордом. Оба супруга полностью обнажены, а их интимные места прикрыты спортивными снарядами.

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карантин MMA UFC коронавирус боец Хабиб Нурмагомедов

Источник: Сегодня|Спорт

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