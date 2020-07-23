Девушка-боец UFC перед ответственным поединком заразилась коронавирусом

32-летняя Ирен Алдана сдала положительный тест на COVID-19 перед боем с экс-чемпионкой UFC Холли Холм

Поединок между бывшей чемпионкой UFC американкой Холли Холм и Ирен Алданой из Мексики, который должен был состояться 1 августа в комплексе Apex в Лас-Вегасе, отложен на неопределенный срок. Вместо него главным событием шоу Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night станет бой Дерека Брансона и Эдмена Шахбазяна в среднем весе.

Реклама

Читайте также: Единственная украинка в UFC Марина Мороз голодала ради веса и боялась дышать

Причина переноса главного боя заключается в том, что 32-летняя Ирен Алдана сдала положительный тест на коронавирус, сообщает boxing-mma.com.

Ирен Алдана / Фото: Instagram.com

В тренде Российская чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой, выпрыгнув из окна

Реклама

"Мы имеем дело с очень сложной ситуацией в мире, и моя страна – не исключение. Я все еще восстанавливаюсь. Первые дни были сложными в плане проявления симптомов, но сейчас я чувствую себя намного лучше. Вы знаете о моем профессионализме и заинтересованности в таких крупных боях. Мой энтузиазм и уровень подготовки есть и будут максимальными. Мы будем готовы к новой дате, которую компания назначит в ближайшие месяцы", – написала Алдана в Instagram.

Ранее первый номер полусреднего дивизиона Гилберт Бернс из-за COVID-19 снялся с поединка против чемпиона Камару Усмана. Этот бой должен был возглавить турнир UFC 251. Тогда Бернса на шестидневном уведомлении заменил Хорхе Масвидаль, которому пришлось сгонять за этот срок едва ли не 10 кг. В итоге "Нигерийский Кошмар" Камару Усман победил единогласным решением судей.

Марина Мороз – о потенциальном поединке боксера Усика против борца Грицая:

Марина Мороз про гипотетический бой боксера Усика и борца Грицая

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама