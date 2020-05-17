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"Дикий" бой получил звание лучшего на турнире в Джексонвилле: все результаты UFC172

17 мая, 09:53

Андрей Фоменко

Кейси и Баеза получили поощрительные призы за досрочные победы

В субботу вечером по американскому времени во Флориде прошел третий из серии турниров UFC. Телевизионную публику порадовали 11 поединками на любой вкус. По окончании "рубки" организаторы подвели итоги.

Лучшим боем вечера признали встречу южнокорейца Суна Ядуна и эквадорца Марлона Веры. А верх решением судей взял азиат.

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Еще два бойца получил дополнительно по 50 тысяч долларов за "Выступление вечера": Кортни Кейси победила болевым приемом в первом раунде Мару Ромеро Бореллу, а Мигель Баеза одолел нокаутом во втором раунде Мэтта Брауна. В главном же поединке, как мы писали, Алистер Оверим техническим нокаутом победил Уолта Харриса во втором раунде.

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Зрелищной вышла схватка, в которой американец Дэн Иге раздельным решением судей взял верх над Эдсоном Барбозой.

В других боях зафиксировали такие результаты: Кристоф Джотко победил единогласным решением судей Эрика Андерса, Кевин Холланд – техническим нокаутом в первом раунде Энтони Эрнандеса, Гига Чикадзе – единогласным решением судей Ирвина Риверу, Нэйт Ландвер -единогласным решением судей Даррена Элкинса, Родриго Насименто – удушением во втором раунде Донтейла Мэйса.

Читайте о том, что бразильская красавица Гаделья "перестреляла" американку Хилл на UFC172.

Смотрите, как боец UFC Стивен Томпсон занимался аэробикой

Аэробика от бойца UFC Стивена Томпсона Видео: Instagram

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Флорида MMA UFC

Источник: xsport.ua

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