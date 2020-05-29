"Домой ребята с оружием приходили": известный боец ММА рассказал о причинах своего побега из России

Известный ирландский боец ММА российского происхождения Артем Лобов рассказал, из-за чего в свое время эмигрировал вместе с семьей из России. В детстве Лобов жил в Нижнем Новгороде, в 2000 году он вместе с матерью и отчимом переехал в Аргентину, а в 2002-м покинул Южную Америку ради Ирландии. Ранее "Русский Молот" устроил кровавую бойню с американцем в кулачном бою.

"Моя мама работала учительницей начальных классов и очень любила свою работу. Но, когда пришла в профессию, поняла, что на этом не заработать, особенно в то время. В 90-е учителя получали мизерную зарплату, почти ничего. Мама открыла свой бизнес — два небольших ювелирных магазина, но случился финансовый кризис. Плюс, началась история 90-х с крышей — стали вымогать деньги. Денег итак нет, а с тебя еще пытаются их качать. Нужно было куда-то деваться", – рассказал Лобов "Спорт-Экспресс".

"Угрозы? Конечно. К нам домой ребята с оружием приходили. К тому же, мама уже развелась с отцом, мы с ней жили вдвоем. Приняли решение, что нам нужно куда-то свинтить", – подытожил боец.

Отметим, что на протяжении своей карьеры в ММА 33-летний Лобов одержал 14 побед, 15 боев проиграл и один свел к ничьей. Также на его счету 1 победа, 1 поражение и 1 ничья в кулачных боях. Мы также писали, что бывшего тренера Макгрегора и Лобова отправили в тюрьму за убийство. Коуч по единоборствам забил до смерти прохожего.

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