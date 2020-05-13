Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,79
29,08
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Доставили в Москву спецбортом: отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова находится в коме

13 мая, 22:46

Елена Павлова

Тренера наблюдают в военном госпитале и не пускают к нему родственников

Жизнь отца и тренера российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа, находится в большой опасности. Мужчина находится в коме в одной из клиник Москвы. Ранее Нурмагомедов-младший назвал сроки своего возвращения в клетку. Хабиб собирался появиться в октагоне в середине лета, но критическая ситуация с отцом может повлиять на планы бойца.

"У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве. Его в Дагестане лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают", – рассказал источник "Спорт-Экспресс".

Читайте также: "Гэтжи убьет Хибаба в стойке": прозвучал жуткий прогноз для непобедимого россиянина

Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап

Реклама

Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап / Фото: Getty Images

Напомним, что Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет и в качестве тренера работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. Сообщали, что у отца Хабиба Нурмагомедова подозревают коронавирус. Но это не подтвердилось. А 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его спецбортом доставили в Москву.

Отметим, что отец Хабиба Нурмагомедова дружит с украинцем Василием Ломаченко и его отцом Анатолием. Более того, в случае, если будет достигнута договоренность о бое Нурмагомедов – Мейвезер, Хабиба к поединку с Флойдом будет готовить Ломаченко-старший.

Смотрите также, как бывший соперник Нурмагомедова Тони Фергюсон готовился к турниру UFC

Тренировка Тони Фергюсона со скакалкой Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

кома отец смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов

Источник: Спорт-Экспресс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн боя Фергюсон – Гейджи: трансляция первого турнира UFC в эпоху коронавируса
Онлайн боя Фергюсон – Гейджи: трансляция первого турнира UFC в эпоху коронавирусаMMA
Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА
Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА "приручила" экскаватор: сюрпризы звезд спорта на карантинеФутбол
Бросили лицом на асфальт! Полиция задержала чемпиона Украины за нарушение правил карантина
Бросили лицом на асфальт! Полиция задержала чемпиона Украины за нарушение правил карантинаБокс
Первый за два месяца бой в UFC: когда начало, где смотреть и какие прогнозы
Первый за два месяца бой в UFC: когда начало, где смотреть и какие прогнозыMMA
В Крыму тренер по ММА из Санкт-Петербурга избил продавщицу за просьбу надеть маску: видео
В Крыму тренер по ММА из Санкт-Петербурга избил продавщицу за просьбу надеть маску: видеоMMA
"Что это за памперс на тебе?": борец Грицай повторно вызвал на бой Усика, сравнив его с ПутинымБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...