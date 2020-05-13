Доставили в Москву спецбортом: отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Тренера наблюдают в военном госпитале и не пускают к нему родственников

Жизнь отца и тренера российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа, находится в большой опасности. Мужчина находится в коме в одной из клиник Москвы. Ранее Нурмагомедов-младший назвал сроки своего возвращения в клетку. Хабиб собирался появиться в октагоне в середине лета, но критическая ситуация с отцом может повлиять на планы бойца.

"У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве. Его в Дагестане лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают", – рассказал источник "Спорт-Экспресс".

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Реклама Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап / Фото: Getty Images

Напомним, что Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет и в качестве тренера работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. Сообщали, что у отца Хабиба Нурмагомедова подозревают коронавирус. Но это не подтвердилось. А 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его спецбортом доставили в Москву.

Отметим, что отец Хабиба Нурмагомедова дружит с украинцем Василием Ломаченко и его отцом Анатолием. Более того, в случае, если будет достигнута договоренность о бое Нурмагомедов – Мейвезер, Хабиба к поединку с Флойдом будет готовить Ломаченко-старший.

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Тренировка Тони Фергюсона со скакалкой Видео: Instagram

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