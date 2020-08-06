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Драмы перед грандиозным турниром MMA в Харькове: в финал пробились два друга – они не будут драться в клетке

6 августа, 16:09

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

В День города Харькова на центральной площади пройдет шоу смешанных единоборств, в рамках которого состоится титульный поединок

Меньше трех недель остается до грандиозного турнира по смешанным единоборствам, который пройдет в Харькове на центральной площади 23 августа, в День города Харькова. По итогам Kharkiv Open Cup четыре бойца (два аматора и два профи) получат полноценный контракт с лигой WWFC, которая дала путевку в UFC Спиваку и Долидзе.

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На выходных в Харькове состоялся последний этап "отбора" перед финалом. Не обошлось без настоящих драм: Михаил Шаблий, пробившись в финал в категории профессионалов в весе 61 килограмм, вышел на обидчика своего друга Александра Горшечника и пообещал эффектно отомстить в клетке.

Среди аматоров в том же весе в финал пробились друзья Александр Борзило и Георгий Абрамян из харьковского клуба YOD. Чтобы не заставлять поддерживающих тесные дружеские отношения спортсменов выходить в гексагон для сражения, тренер принял решение заявить в финальную часть лишь одного из них.

Результаты всех боев этапа Road to WWFC "Kharkiv Open Cup":

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Полуфиналы:

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  • Георгий Абрамян в первом раунде удушающим приемом победил Ярослава Видмича
  • Юсуф Курбанов техническим нокаутом одолел Артура Вырыча
  • Александр Хуторянский удушающим приемом в первом раунде победил Валентина Игнатьева
  • Владимир Баклан техническим нокаутом в первом раунде обеспечил себе путевку в финал Road to WWFC Kharkiv Open Cup в поединке с Евгением Молчановым
  • Эдуард Савченко одолел Данила Токаревского единогласным решением судей
  • Михаил Шаблий в первом раунде одержал досрочную победу техническим нокаутом над Богданом Кондратовичем
  • Иван Вульчин решением судей победил Андрея Красникова
  • Андрей Баркарь по решению судей одолел Бекмурата Бабаханова.

Финалы:

  • Георгий Абрамян единогласным решением судей победил Юсуфа Курбанова
  • Александр Хуторянский в первом раунде техническим нокаутом одолел Владимира Баклана
  • Михаил Шаблий решением большинства судей одержал победу над Эдуардом Савченко
  • Иван Вульчин единогласным решением судей победил Андрея Баркара

Между боями в клетке зрители смогли увидеть первую битву взглядов хэдлайнеров турнира 23 августа – чемпиона мира WWFC харьковчанина Дениса Бондаря против претендента на пояс Джафарли Кенана.

Смотрите интервью с чемпионкой WWFC Аленой Рассохиной:

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Харьков MMA смешанные единоборства WWFC

Источник: Сегодня|Спорт

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