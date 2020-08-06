Драмы перед грандиозным турниром MMA в Харькове: в финал пробились два друга – они не будут драться в клетке

В День города Харькова на центральной площади пройдет шоу смешанных единоборств, в рамках которого состоится титульный поединок

Меньше трех недель остается до грандиозного турнира по смешанным единоборствам, который пройдет в Харькове на центральной площади 23 августа, в День города Харькова. По итогам Kharkiv Open Cup четыре бойца (два аматора и два профи) получат полноценный контракт с лигой WWFC, которая дала путевку в UFC Спиваку и Долидзе.

Реклама

На выходных в Харькове состоялся последний этап "отбора" перед финалом. Не обошлось без настоящих драм: Михаил Шаблий, пробившись в финал в категории профессионалов в весе 61 килограмм, вышел на обидчика своего друга Александра Горшечника и пообещал эффектно отомстить в клетке.

Среди аматоров в том же весе в финал пробились друзья Александр Борзило и Георгий Абрамян из харьковского клуба YOD. Чтобы не заставлять поддерживающих тесные дружеские отношения спортсменов выходить в гексагон для сражения, тренер принял решение заявить в финальную часть лишь одного из них.

Результаты всех боев этапа Road to WWFC "Kharkiv Open Cup":

Реклама

Полуфиналы:

Георгий Абрамян в первом раунде удушающим приемом победил Ярослава Видмича

Юсуф Курбанов техническим нокаутом одолел Артура Вырыча

Александр Хуторянский удушающим приемом в первом раунде победил Валентина Игнатьева

Владимир Баклан техническим нокаутом в первом раунде обеспечил себе путевку в финал Road to WWFC Kharkiv Open Cup в поединке с Евгением Молчановым

Эдуард Савченко одолел Данила Токаревского единогласным решением судей

Михаил Шаблий в первом раунде одержал досрочную победу техническим нокаутом над Богданом Кондратовичем

Иван Вульчин решением судей победил Андрея Красникова

Андрей Баркарь по решению судей одолел Бекмурата Бабаханова.

Финалы:

Георгий Абрамян единогласным решением судей победил Юсуфа Курбанова

единогласным решением судей победил Юсуфа Курбанова Александр Хуторянский в первом раунде техническим нокаутом одолел Владимира Баклана

в первом раунде техническим нокаутом одолел Владимира Баклана Михаил Шаблий решением большинства судей одержал победу над Эдуардом Савченко

решением большинства судей одержал победу над Эдуардом Савченко Иван Вульчин единогласным решением судей победил Андрея Баркара

Между боями в клетке зрители смогли увидеть первую битву взглядов хэдлайнеров турнира 23 августа – чемпиона мира WWFC харьковчанина Дениса Бондаря против претендента на пояс Джафарли Кенана.

Смотрите интервью с чемпионкой WWFC Аленой Рассохиной:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама