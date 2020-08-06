Драмы перед грандиозным турниром MMA в Харькове: в финал пробились два друга – они не будут драться в клетке

Меньше трех недель остается до грандиозного турнира по смешанным единоборствам, который пройдет в Харькове на центральной площади 23 августа, в День города Харькова. По итогам Kharkiv Open Cup четыре бойца (два аматора и два профи) получат полноценный контракт с лигой WWFC, которая дала путевку в UFC Спиваку и Долидзе.
На выходных в Харькове состоялся последний этап "отбора" перед финалом. Не обошлось без настоящих драм: Михаил Шаблий, пробившись в финал в категории профессионалов в весе 61 килограмм, вышел на обидчика своего друга Александра Горшечника и пообещал эффектно отомстить в клетке.
Среди аматоров в том же весе в финал пробились друзья Александр Борзило и Георгий Абрамян из харьковского клуба YOD. Чтобы не заставлять поддерживающих тесные дружеские отношения спортсменов выходить в гексагон для сражения, тренер принял решение заявить в финальную часть лишь одного из них.
Результаты всех боев этапа Road to WWFC "Kharkiv Open Cup":
Полуфиналы:
- Георгий Абрамян в первом раунде удушающим приемом победил Ярослава Видмича
- Юсуф Курбанов техническим нокаутом одолел Артура Вырыча
- Александр Хуторянский удушающим приемом в первом раунде победил Валентина Игнатьева
- Владимир Баклан техническим нокаутом в первом раунде обеспечил себе путевку в финал Road to WWFC Kharkiv Open Cup в поединке с Евгением Молчановым
- Эдуард Савченко одолел Данила Токаревского единогласным решением судей
- Михаил Шаблий в первом раунде одержал досрочную победу техническим нокаутом над Богданом Кондратовичем
- Иван Вульчин решением судей победил Андрея Красникова
- Андрей Баркарь по решению судей одолел Бекмурата Бабаханова.
Финалы:
- Георгий Абрамян единогласным решением судей победил Юсуфа Курбанова
- Александр Хуторянский в первом раунде техническим нокаутом одолел Владимира Баклана
- Михаил Шаблий решением большинства судей одержал победу над Эдуардом Савченко
- Иван Вульчин единогласным решением судей победил Андрея Баркара
Между боями в клетке зрители смогли увидеть первую битву взглядов хэдлайнеров турнира 23 августа – чемпиона мира WWFC харьковчанина Дениса Бондаря против претендента на пояс Джафарли Кенана.
Смотрите интервью с чемпионкой WWFC Аленой Рассохиной:
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