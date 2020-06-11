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"Душитель" из России – против украинца: наш чемпион подерется со специалистом по "гильотине" из РФ

11 июня, 08:44

Олег Люлька Олег Люлька

Бой чемпиона Европы по панкратиону из Черновцов Александра Доскальчука и Тагира Уланбекова подтвержден официально

Украинский боец смешанных единоборств наилегчайшего веса Александр Доскальчук дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 15 июля против россиянина Тагира Уланбекова, представляющего команду Хабиба Нурмагомедова, для которого это также будет дебют в престижном промоушене. Их поединок состоится на "Бойцовском острове", который находится в столице ОАЭ – Абу-Даби.

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"Уланбеков проведет бой с Доскальчуком", – сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов

Уланбеков vs Доскальчук

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Уланбеков vs Доскальчук / Фото: Fightnews

Отметим, что на счету 30-летнего украинца Александра Доскальчука из Черновцов – 10 побед в смешанных единоборствах при одном поражении. В 2017 году он дрался в Казани с другим представителем России, Вадимом Малыгиным, одолев того техническим нокаутом. Доскальчук – чемпион Европы по панкратиону.

Что касается ближайшего соперника украинца, 29-летнего россиянина Тагира Уланбекова, то у него в MMA – точно такая же статистика, как и у Доскальчука: 1 поражение и 10 побед. Последнюю из них Уланбеков добыл в декабре прошлого года, досрочно выиграв у бразильца Денилсона Матоса при помощи "удушения гильотиной".

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Напомним, ранее стало известно, что в следующем месяце UFC проведет сразу четыре турнира на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Мероприятия запланированы на 11, 15, 18 и 25 июля.

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Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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спортсмены UFC смешанные единоборства Александр Доскальчук Тагир Уланбеков

Источники: Сегодня|Спорт , ТАСС

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