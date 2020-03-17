Три турнира UFC отменили из-за коронавируса, битву Нурмагомедов – Фергюсон перенесут из США

Организация окажет поддержку, если сотрудник или кто-либо из членов его семьи заразится коронавирусом

В UFC из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приняли решение перенести на неопределенный срок три турнира, которые должны были пройти в Лондоне, Коламбусе и Портленде 21, 28 марта и 11 апреля соответственно. Об этом сообщил журналист Майкл Кэрролл в своем Twitter, ссылаясь на слова президента UFC Дэны Уайта.

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Уайт разослал письмо сотрудникам UFC, в котором пообещал оказать поддержку, если сотрудник или кто-либо из членов его семьи заразится коронавирусом.

Ранее Уайт рассказал о судьбе поединка действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, чей бой запланирован на 18 апреля. По словам президента, поединок состоится, но не в США, так как проводить его в Бруклине, равно как и переносить в Лас-Вегас, нельзя ввиду ограничений на проведение массовых мероприятий.

Ранее мы писали, что супертурнир по смешанным единоборствам отменили за несколько часов до начала. Бойцы и персонал получат компенсацию за срыв турнира Bellator 241.

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