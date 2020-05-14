"Ему сделали операцию на сердце": появились новые подробности состояния отца Нурмагомедова

У 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, возникли проблемы с сердцем. Об этом сообщил друг Нурмагомедова комментатор Рамазан Рабаданов. Накануне стало известно, что Нурмагомедов-старший перенес инсульт и находится в коме в одной из больниц столицы РФ.

"Вчера ему сделали операцию на сердце. Летом он лечился в Германии, у него сердце слабое. На фоне пневмонии, видимо, осложнение. В каком состоянии – пока никаких данных нет. Что было у него, никто не знает, известно только то, что операцию сделали вчера", – цитирует Рабаданова "РБК-Спорт"

Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап / Фото: Getty Images

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Напомним, специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. Сообщали, что у отца Хабиба Нурмагомедова подозревают коронавирус. Но это не подтвердилось. А 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его спецбортом доставили в Москву.

Отметим, что отец Хабиба Нурмагомедова дружит с украинцем Василием Ломаченко и его отцом Анатолием. Сообщалось, что если будет достигнута договоренность о бое Нурмагомедов – Мейвезер, Хабиба к поединку с Флойдом будет готовить Ломаченко-старший.

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