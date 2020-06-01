Еще один титул UFC остался без хозяина – лучший боец современности отказался от пояса

Чемпион UFC в полутяжелом весе американский боец Джон Джонс публично отказался от своего титула. Спортсмен остался недоволен тем, что глава UFC Дана Уайт ранее утверждал, что Джонс требует слишком большие гонорары за свои бои. Ранее мы писали, что звездный боец UFC ушел на пенсию и оставил свой титул вакантным – на него уже претендует россиянин. Сехудо – один из четырех бойцов в истории UFC, которые завоевывали пояса в двух дивизионах одновременно.

"Считаю целесообразным провести бой между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем. На сегодняшний день мне ничего не светит за бой с кем-то из них. Если захотите устроить мне легкий поединок в 2021 году, просто дайте знать. Надеюсь, к тому времени у вас хватит денег заплатить мне", – написал Джонс в своем Twitter.

За всю карьеру в ММА американец одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Это случилось в 2009 году. На сегодняшний день он занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.

также мы писали, что на турнире UFC Fight Night 176 претендент на титул UFC Вудли вчистую проиграл Бернсу: яркие моменты боя. Бернс одержал шестую победу подряд и вызвал на поединок Камару Усмана.

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