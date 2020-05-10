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Это было страшно! Не знавший поражений боец UFC отправлен в глубокий нокаут

10 мая, 07:32

Алексей Андрейцев

Нганну уничтожил Розенструйка за 19 секунд на турнире UFC249 - первом в эпоху коронавируса

На первом турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в эпоху коронавируса в американском Джексонвилле прошел бой Френсиса Нганну против Жаирзиньо Розенструйка. Шоу UFC249 прошло без зрителей в зале, но приковало к себе миллионы зрителей по всему миру. Трансляция UFC249 и боя Фергюсон – Гэтжи доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна.

В рамках главного карда Фрэнсисо Нганну нокаутировал Жаирзиньо Розенструйка. Поединок продлился всего 19 секунд! Камерунец уничтожил не знавшего поражений бойца из Суринама: левый боковой в челюсть отправил Розенструйка на настил октагона, и еще несколько ударов на добивании – и за первого бойца UFC из Суринама стало страшно, он не сразу смог подняться после нокаута.

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Для 33-летнего Нганну эта победа стала 15-й в карьере при трех поражениях. 32-летний Розенструйк потерпел первое поражение в 11 боях.

Яркие фото боя Нганну – Розенструйк:

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Онлайн боя Фергюсон – Гейджи: трансляция первого турнира UFC в эпоху коронавируса

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Взвешивание и дуэль взглядов участников главного боя турнира:

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

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MMA UFC смешанные единоборства видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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