Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,98

"Это – муляж": отец Нурмагомедова назвал бой Макгрегора и Серроне договорным

23 января, 10:56

Абдулманап Нурмагомедов не верит в такую быструю развязку

Абдулманап Нурмагомедов

Абдулманап Нурмагомедов / Фото: Instagram

Реклама

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о поединке экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с Дональдом Серроне. Нурмагомедов-старший дал понять, что не исключает возможность договорного характера встречи.

"Разве вы не подозреваете? Все вы понимаете, еще и лучше, чем я. Это не бой, это – муляж! Мы видели раньше, как на самом деле дерется Серроне. Это даже не было похоже на бой. UFC надо было вернуть Конора. А за счет чего? Нужна была победа. А самое главное – с чего мы должны давать ему реванш? Чемпион соглашается на реванш, когда соперник дает ему тяжелый бой или выигрывает. А здесь не было даже пяти раундов, когда судьи определяли победителя", — рассказал Абдулманап Нурмагомедов.

Кстати, Нурмагомедов согласен на реванш с Макгрегором при очень жестком условии. Россиянин, по словам его отца, хочет получить за этот поединок 100 миллионов долларов.

Смотрите "серьезный" нокаут в ММА

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

MMA UFC Конор Макгрегор Дональд Серроне Абдулманап Нурмагомедов

Источник: Чемпионат

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Справился за 40 секунд: видео боя и нокаута Макгрегор – Серроне
Справился за 40 секунд: видео боя и нокаута Макгрегор – СерронеMMA
Конор Макгрегор – Дональд Серроне: онлайн-трансляция боя в UFC
Конор Макгрегор – Дональд Серроне: онлайн-трансляция боя в UFCMMA
Нокаут года! Американец поднялся с партера и ударом с колена в челюсть
Нокаут года! Американец поднялся с партера и ударом с колена в челюсть "вырубил" землякаMMA
"Доктора в ринг! Доктора!" Зафиксирован самый страшный нокаут в истории ММАMMA
"Ребята, до свидания": бывший украинский боец, надевавший футболку с Путиным, рассказал о ситуации с показом его бояMMA
Бой Макгрегор – Серроне: во сколько начало и где смотреть трансляцию
Бой Макгрегор – Серроне: во сколько начало и где смотреть трансляциюMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...