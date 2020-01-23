"Это – муляж": отец Нурмагомедова назвал бой Макгрегора и Серроне договорным

Абдулманап Нурмагомедов / Фото: Instagram

Реклама

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о поединке экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с Дональдом Серроне. Нурмагомедов-старший дал понять, что не исключает возможность договорного характера встречи.

"Разве вы не подозреваете? Все вы понимаете, еще и лучше, чем я. Это не бой, это – муляж! Мы видели раньше, как на самом деле дерется Серроне. Это даже не было похоже на бой. UFC надо было вернуть Конора. А за счет чего? Нужна была победа. А самое главное – с чего мы должны давать ему реванш? Чемпион соглашается на реванш, когда соперник дает ему тяжелый бой или выигрывает. А здесь не было даже пяти раундов, когда судьи определяли победителя", — рассказал Абдулманап Нурмагомедов.

Кстати, Нурмагомедов согласен на реванш с Макгрегором при очень жестком условии. Россиянин, по словам его отца, хочет получить за этот поединок 100 миллионов долларов.

Смотрите "серьезный" нокаут в ММА

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама