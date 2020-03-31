"Этот бой произойдет": президент UFC рассказал о схватке Хабиба и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт рассказал о проблемах с проведением титульного боя между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Ранее мы рассказывали, что бой Нурмагомедов – Фергюсон накрылся медным тазом: "Американцу ищут нового соперника".

"Проблема в том, что каждый раз, когда я что-то придумываю, я просыпаюсь на следующий день, и мир снова полностью меняется. Все, над чем я усердно работал вчера, я и моя команда, теперь развалилось. И это буквально только что случилось с нами вновь. Я проснулся сегодня, а Хабиб Нурмагомедов находится в России, и они просто закрыли все транспортное сообщение в Россию и из нее. Я абсолютно, черт возьми, непреклонен. Я сказал, что этот бой произойдет, и так и будет", – заявил Уайт.

Бой россиянина и американца должен был состояться в Бруклине 18 апреля в рамках турнира UFC 249, но был перенесен из Нью-Йорка из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, Уайт намерен организовать поединок в запланированный срок и сейчас ищет новое место.

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