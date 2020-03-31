Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,06
30,96
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

"Этот бой произойдет": президент UFC рассказал о схватке Хабиба и Фергюсона

31 марта, 22:29

Максим Перепелица

Дана Уайт заявил, что абсолютно непреклонен

Президент UFC Дана Уайт рассказал о проблемах с проведением титульного боя между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Ранее мы рассказывали, что бой Нурмагомедов – Фергюсон накрылся медным тазом: "Американцу ищут нового соперника".

"Проблема в том, что каждый раз, когда я что-то придумываю, я просыпаюсь на следующий день, и мир снова полностью меняется. Все, над чем я усердно работал вчера, я и моя команда, теперь развалилось. И это буквально только что случилось с нами вновь. Я проснулся сегодня, а Хабиб Нурмагомедов находится в России, и они просто закрыли все транспортное сообщение в Россию и из нее. Я абсолютно, черт возьми, непреклонен. Я сказал, что этот бой произойдет, и так и будет", – заявил Уайт.

Бой россиянина и американца должен был состояться в Бруклине 18 апреля в рамках турнира UFC 249, но был перенесен из Нью-Йорка из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, Уайт намерен организовать поединок в запланированный срок и сейчас ищет новое место.

Смотрите один из самых ярких нокаутов года в смешанных единоборствах

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

MMA UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Дана Уайт

Источник: mmajunkie

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"В США и Европе тоже смеялись. Теперь моргов не хватает": Валуеву по коронавирусу ответил боец ММАMMA
"Коронавирус изобрели в США": обвинение из уст звезды российского спортаMMA
Боец UFC, который поддерживает
Боец UFC, который поддерживает "ЛНР" и "ДНР", засобирался в Киев: "У меня загранпаспорт закончился"MMA
Бой Нурмагомедов – Фергюсон накрылся медным тазом:
Бой Нурмагомедов – Фергюсон накрылся медным тазом: "Американцу ищут нового соперника"MMA
Красивая и опасная украинка из ММА будет готовиться рядом с Конором Макгрегором в Ирландии
Красивая и опасная украинка из ММА будет готовиться рядом с Конором Макгрегором в ИрландииMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...