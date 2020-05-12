Фаната Путина, променявшего Украину на Россию, отстранили от смешанных единоборств

Боец смешанных единоборств из Харькова Алексей Олейник, променявший украинское гражданство на российское, получил временный запрет на проведение следующих боев от боксерской комиссии штата Флорида. Такое решение принято по медицинским соображениям после травм, которые Олейник получил на выходных в победном бою с бразильцем Фабрисиу Вердумом на шоу UFC 249 в американском Джексонвилле.

Правда, если по информации ресурса MMA Junkie, Олейник не сможет драться в течение полгода – причиной тому называется трещина в ребре спортсмена, то сам россиянин говорит другое: "Впервые слышу об этом. У меня стандартное отстранение – 45 дней из-за сечки".

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Напомним, в 2014 году Алексей Олейник появился на публике в футболке с изображением Владимира Путина, объяснив это желанием "в чем-то показать свою жизненную позицию". Позже сказал, что не хочет быть гражданином Украины, потому что ему "в этой стране неуютно". Затем он получил российский паспорт и продолжил выступать уже под флагом РФ. Въезд в Украину ему запрещен.

Как мы писали ранее, последний бой россиянина Олейника в Украине не показывали по решению властей. "Маразм крепчает у ребят, пусть он крепчает дальше", – негодует по этому поводу спортсмен из РФ.

При этом сообщается, что Тони Фергюсон, проигравший Джастину Гэтжи в главном бое 10 мая, по медицинским причинам также отстранен от боев – на 60 дней. Накануне мы рассказывали, что Фергюсон устроил танцы с капельницей, несмотря на страшный перелом.

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