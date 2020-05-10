Гейджи разбил лицо Фергюсона и стал почти чемпионом: как прошел главный бой первого "карантинного" турнира

В США рано утром в воскресенье по киевскому времени прошел первый турнир UFC в эпоху коронавируса. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт решился организовать шоу UFC249 в Джексонвилле, штат Флорида, даже несмотря на то, что за сутки до старта у одного из бойцов диагностировали COVID-19. Остальные 11 боев состоялись, включая главный поединок вечера – противостояние Тони Фергюсона и Джастина Гейджи.

Весь поединок Тони и Джастин провели в стойке, и победу одержал Гейджи – боец, который выступил заменой Хабибу Нурмагомедову, не захотевшему ехать в США во время пандемии. С первого раунда Гейджи захватил преимущество и не упустил его до победы, множество его ударов достигло цели, но Фергюсон устоял, и даже остановку боя в пятом раунде встретил на своих двоих, хотя уже почти и не защищался. "Челюсть Фергюсона нужно включить в Зал славы UFC", – уже шутят фанаты в соцсетях. Лицо Фергюсона во второй половине боя было залито кровью.

Джастин Гейджи после этой победы стал "временным" чемпионом UFC в легком весе и в обозримом будущем должен встретиться с Хабибом Нурмагомедовым в поединке за полноценный титул. "Без комментариев", – так коротко описал бой россиянин в соцсетях.

Бой Фергюсон – Гейджи по раундам

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1 раунд Гейджи часто бьет в воздух в первой половине раунда, оба бойца не форсируют события, проводят его в стойке. Во второй половине несколько раз попал навстречу Джастин, но пока без особого урона для Тони Фергюсона. Наш счет: 10:9 Гейджи.

2 раунд Гейджи несколько раз достал Фергюсона, несмотря на то, что серьезно уступает в антропометрии. Кажется, Тони пока не может понять, что ему делать со своим соперником, он много суетится, пытается быть активным, но не выглядит лучше. Правда, на последней секунде Гейджи пропускает мощный апперкот от Фергюсона, падает на настил, но он не "поплыл" и сразу с гонгом встал. Наш счет: 20:18 Гейджи.

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3 раунд После точных ударов Гейджи лицо Фергюсона – в рассечениях, залито кровью. Несколько раз хорошо достает правым прямым Джастин, а в концовке раунда достал даже хай-киком – ударом ногой в голову. Тони Фергюсон отвечает, но его удары реже достигают цели. Наш счет 30:17 Гейджи.

4 раунд Красивая "вертушка" от Фергюсона в первой половине раунда – но Гейджи увернулся. Включил максимальное разнообразие Фергюсон, пытается пробивать с разворота, в прыжке, бьет даже ниже пояса... Но правый прямой от Гейджи поставил его на место – Тони "поплыл", правда, добить его Джастин не смог. Наш счет: 40:16 Гейджи.

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5 раунд Гейджи с двух рук проводит серию на старте последней пятиминутки завершающего раунда, а затем "всаживает" удар, от которого Тони снова "поплыл", но снова устоял! В концовке раунда, после очередных ударов, рефери останавливает бой, хотя Фергюсон был еще на ногах. Но видно, что поединок стал совсем односторонним. Всю битву провели в стойке бойцы, и Джастин Гейджи уверенно выигрывал по очкам, но победил досрочно.

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