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Фергюсон назвал Конора и Хабиба ссыкунами и хочет, чтобы они ушли навсегда

8 апреля, 12:39

Максим Перепелица

Американский боец уже готовится к поединку против Джастина Гэтжи

Боец Тони Фергюсон в преддверии боя с Джастином Гэтжи на турнире UFC 249 высказался о Хабибе Нурмагомедове и Коноре Макгрегоре. Изначально с Фергюсоном 18 апреля должен был драться Хабиб, но из-за коронавируса россиянин отказался от поединка.

"Я не знаю, чего пытаюсь добиться. Просто знаю, что когда мы говорим о боях, люди продолжают улыбаться. Не имеет значения, кого поставят против меня, — я выйду и сделаю свою работу как можно лучше. Хабиб хотел, чтобы ему надрали задницу, но, похоже, он больше не в игре. У нас есть Джастин Гэтжи. Его называют гвоздем программы? Ну я покажу ему, что такое гвоздь программы. Напихаю ему так, что этот парень увидит звезды на небе. Мне нечего сказать Хабибу или Конору. Насколько я знаю, оба парня закончили карьеры. Пусть сложат оружия и уходят. Я им это еще давно сказал. Это спорт настоящих мужиков. А они – кучка ссыкунов", – сказал Фергюсон.

К слову, в СМИ появились слухи, что Путин разблокирует границы России ради боя Нурмагомедов – Фергюсон. По данным ESPN, президент РФ выпускает Хабиба в США. Однако у руководства UFC оказался в запасе другой сценарий вечера.

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MMA UFC Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

Источник: Сегодня|Спорт

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