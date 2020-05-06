Фергюсон сдал тест на коронавирус онлайн, а Гэтжи надеется, что ему сломают нос: UFC 249 через три дня

Однако Джастин не переживает о травмах, потому что за это заплатит промоушен

Тони Фергюсон / Фото: Twitter

В ночь с 9-го на 10 мая в США прозвенит первый звоночек о возвращении большого спорта – в Джексонвилле, штат Флорида состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 249, главным боем которого станет поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Ранее мы сообщали, что участники долгожданного UFC 249 получили специальный протокол.

Американский боец Тони Фергюсон в преддверии поединка с Гэтжи прошел тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции. Видео процесса спортсмен выложил в своем Instagram. У Тони взяли мазок из носа, что явно не доставило ему удовольствие.

INSTAGRAM

А Гэтжи в свою очередь сделал неожиданное заявление.

"Я ожидаю, что Фергюсон сломает мне нос. Но за это заплатит UFC, поэтому я не переживаю. Чтобы драться с кем-то вроде Тони, я должен был мысленно подготовиться к этому. Ты не просто идешь туда и становишься морально готов. Так что это дополнительное время определенно было необходимо, и я рад, что получил его. Это большая возможность для нас как для спортсменов, так как мы можем вдохновить людей. У меня невероятный настрой", — цитирует Гэтжи MMA Fighting.

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Напомним, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции турнир пройдет без зрителей. Изначально соперником Фергюсона должен был стать действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, но он лишен возможности вылететь из России вследствие карантина, и его заменили на Гэтжи. А президент UFC рассказал, подерутся ли Хабиб и Тони в 2020 году.

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