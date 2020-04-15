Фергюсон затроллил Нурмагомедова, поделившись рецептом тирамису

Американец вспомнил о взвешивании, которое должно было состояться перед UFC 249

Американский боец UFC Тони Фергюсон потроллил чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовав фото, на котором россиянин предстал в образе повара, готовящего тирамису. Ранее мы писали, что многострадальный турнир UFC 249 все-таки состоится: названа дата и сумасшедший кард.

"Я все еще сбрасываю вес для UFC 249, но хотелось дать своим подписчикам чего-то сладенького. Свою порцию я приберегу на потом", – написал Фергюсон.

Напомним, 18 апреля Фергюсон должен был встретиться с Хабибом, но бой отменили из-за пандемии коронавируса. Это уже пятый раз когда поединок сорвался. В одном из предыдущих случаев Нурмагомедов попал в больницу из-за сгонки веса, после чего Фергюсон начал издеваться над ним за поедание тирамису во время подготовки к бою.

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Ранее мы писали, что Хабиб Нурмагомедов намекнул на свой следующий бой. Нурмагомедов считает, что все закончится к сентябрю и он сможет выйти в клетку.

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Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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