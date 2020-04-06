"Где-то на планете Земля": где провести крутой бой во время коронавируса и всеобщего запрета

Президент UFC Дана Уайт объявил, что турнир UFC 249 состоится - Гэтжи заменит в Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном

Президент UFC Дана Уайт на своей официальной странице в Instagram объявил, что турнир UFC 249 состоится. Его главным поединком станет встреча Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, который заменит Хабиба Нурмагомедова. Бойцы оспорят титул временного чемпиона организации в легком весе. Раньше мы писали, что названо имя бойца, который заменит Хабиба в бою против Фергюсона.

При этом Уайт не уточнил, где состоится турнир, добавив, что бой "пройдет где-то на планете Земля". Ранее в СМИ появилась информация, что турнир по UFC хотят провести в индейской резервации. Сообщается, что на территории резервации не действуют правила атлетической комиссии соответствующего штата.

Ранее Беларусь озвучила новую позицию по проведению боя Нурмагомедов – Фергюсон и готова была принять поединок в Минске. Однако вскоре в Министерстве спорта Беларуси опровергли эту информацию.

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К слову, в СМИ появились слухи, что Путин разблокирует границы России ради боя Нурмагомедов – Фергюсон. По данным ESPN, президент РФ выпускает Хабиба в США. Однако у руководства UFC оказался в запасе другой сценарий вечера.

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