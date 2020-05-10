Гэтжи выбросил пояс UFC после избиения Фергюсона: "Не могу называть себя чемпионом, пока есть Хабиб"

На данный момент у американца есть только один вызов

Сегодня утром во Флориде в США вернулся живой спорт – Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде на турнире по смешанным единоборствам UFC 249 в Джексонвилле и завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе. Но Гэтжи выбросил пояс сразу после вручения. Когда комментатор Джо Роган спросил у него, с чем связан такой поступок, американец пояснил, что ждет полноценного титула.

Читайте также: "Я готовился к Нурмагомедову, а не к бою с ударником": Фергюсон прервал серию из 12 побед, но еще в деле

"Хабиб — лучший в мире. Его профессиональный рекорд состоит из 28 побед в 28 встречах, и я всегда хотел получить такой вызов. Знаете, я рад представлять США и буду рад представлять страну в бою с этим парнем из Дагестана, с лучшим бойцом из России. На данный момент нет никакого другого вызова, который мне бы хотелось получить", – сказал Джастин после победы.

"Ощущения от завоевания пояса? Мне приятно. Но не могу называть себя чемпионом, пока есть Хабиб. Нурмагомедов все еще в деле, и я должен с ним встретиться. Для меня это первый поединок. Во мне живет соревновательный дух. Когда буду готов к схватке с ним? Не знаю. Пока хочу насладиться победой и получением двойного бонуса", — добавил Гэтжи уже на пресс-конференции после турнира UFC 249.

Реклама

Мы также писали, что знаменитый боец, вызывавший на бой Ломаченко, защитил титул UFC эффектным нокаутом. После боя Сехудо объявил о завершении карьеры.

Смотрите также, как грандиозный бойцовский турнир прошел в США без зрителей – все результаты и яркие фото UFC249.

Смотрите дуэль взглядов Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи:

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама