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Глава UFC рассказал, когда Хабиб Нурмагомедов может вернуться в октагон

24 апреля, 23:03

Максим Перепелица

Хабиб последний раз выходил в октагон 7 сентября 2019 года

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что возвращение в октагон чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова планируется в сентябре или октябре. Об этом Уайт сообщил в интервью ESPN. Нурмагомедов должен был драться 18 апреля с Тони Фергюсоном, но не мог покинуть Россию из-за пандемии коронавируса и его заменил Джастин Гэтжи. Ранее стало известно, что 9 мая на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи за временный пояс в легком весе. Напомним, Хабиб в последний раз выходил в октагон 7 сентября 2019 года, когда победил Дастина Порье.

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Кстати, Фергюсон назвал Конора и Хабиба ссыкунами и хочет, чтобы они ушли навсегда. Американский боец готовился к поединку против Джастина Гэтжи, который так и не состоится.

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Также мы писали, что UFC опубликовал видео самых памятных разговоров Хабиба во время поединков.

Смотрите, как в смешанных единоборствах нокаутируют соперников:

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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MMA UFC Хабиб Нурмагомедов Дана Уайт

Источник: ESPN

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