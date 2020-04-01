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Главная красотка MMA на карантине тренируется обнаженной: появилось фото

1 апреля, 20:14

Алексей Андрейцев

Секс-символ UFC потренировалась обнаженной с мужем во время карантина

Одна из самых популярных девушек-бойцов MMA американка Пейдж Ванзант, регулярно попадающая в списки самых сексуальных спортсменок, поделилась в своем аккаунте в Instagram пикантным фото домашней тренировки в условиях карантина.

На размещенном кадре спортсменка проводит занятие вместе с мужем Остином Вандерфордом. Оба супруга полностью обнажены, а их интимные места прикрыты спортивными снарядами.

Пейдж Ванзант – тренировка звезды MMA с мужем

Пейдж Ванзант – тренировка звезды MMA с мужем / Фото: Instagram

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26-летняя Пейдж Ванзант провела 14 поединков в профессиональном MMA. На ее счету 8 побед и 4 поражения. В 2016 году принимала участие в американском шоу "Танцы со звездами", где пробилась в финал и в итоге заняла второе место. В 2017 году была одной из 16-ти знаменитостей на кулинарном шоу "На куски", где одержала победу и отправила свой выигрыш на благотворительность. В 2018 году издала автобиографическую книгу Rise: Surviving the Fight of My Life (Взлет: Пережить главную схватку в жизни), в которой рассказала о травле в школе и групповом изнасиловании.

Как Пейдж Ванзант тренируется с мужем на карантине, видео:

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

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тренировка MMA UFC Пейдж Ванзант

Источник: Сегодня|Спорт

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