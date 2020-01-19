Глухой российский боец одержал победу на разогреве у Макгрегора

Для Аскарова эта победа стала первой в UFC и 11-й подряд - в смешанных единоборствах

Аскар Аскаров / Фото: Reuters

Российский боец смешанных единоборств Аскар Аскаров провел свой второй бой в UFC. Аскаров выступил в андеркарте суперпоединка Макгрегор – Серроне в Лас-Вегасе на турнире UFC 246 и единогласным решением судей победил россиянина Тима Эллиотта – 29:28, 30:27, 30:27. Напомним, что в главном поединке вечера Макгрегор нокаутировал Серроне на 40-й секунде первого раунда. Это был первый бой ирландца с 2018 года. Видео нокаута Макгрегор – Серроне есть на нашем сайте.

Для Аскарова это поражение стало первым в UFC. Всего же в октагоне он одержал 11-ю победу, еще один его бой завершился вничью.

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С самого детства Аскаров испытывал проблемы со слухом, а сейчас может общаться только с помощью специального слухового аппарата. Тем не менее, проблемы со здоровьем не помешали ему добиться успехов в спорте, хотя родители были против того, чтобы их сын занимался борьбой. В 2017 году Аскаров выиграл чемпионат России по вольной борьбе среди слабослышащих и глухих, а затем стал чемпионом Сурдолимпийских игр в Турции.

Также в андеркарте боя Макгрегор – Серроне бывший украинец Алексей Олейник, надевавший футболку с Путиным, победил американца Мориса Грина. Во втором раунде Олейник провел прием рычаг локтя и заставил соперника сдаться.

Смотрите, как Макгрегор и Серроне вели себя перед боем:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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