Горячая мужская аэробика от бойца UFC: коротенькие шорты и зажигательная музыка взорвали сеть

Стивен Томпсон не дает скучать на карантине ни себе, ни окружающим

Во время карантина из-за пандемии коронавируса каждый сходит с ума по-своему. Так, боец UFC Стивен Томпсон не дает скучать ни себе, ни окружающим. То он проводит прямые эфиры, то эмоционально пересматривает собственные поединки. А тут взял и подался с друзьями в аэробику, взорвав интернет своим зажигательным видео. Ранее мы сообщали, что у президента UFC вымогали деньги и уже подали в суд. Видео со стриптизершей может обойтись ему в 10 миллионов.

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Причем в ролике Томпсона присутствовали и сексуальные костюмы в стиле 80-х с повязками на голову, и динамичная ретро-музыка. "У нас сейчас слишком много свободного времени", – подписал видео боец смешанных единоборств.

Аэробика от бойца UFC Стивена Томпсона Видео: Instagram

Ранее мы сообщали, что главная красотка MMA на карантине тренируется обнаженной – появилось фото. спортсменка проводит занятие вместе с мужем Остином Вандерфордом. Оба супруга полностью обнажены, а их интимные места прикрыты спортивными снарядами.

Смотрите, как Пейдж Ванзант тренируется с мужем на карантине

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

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