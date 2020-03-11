Хабиб Нурмагомедов назвал раунд, в котором покончит с Тони Ферюсоном

Непобедимый россиянин оценил американского "Эль Кукуя" как настоящего бойца. И пригрозил ему досрочным поражением

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в легком весе, пообещал добиться досрочной победы в поединке с американцем Тони Фергюсоном. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля. Напомним, на днях вспыхнул скандал на дуэли взглядов Хибиба и Фергюсона:россиянин пнул ногой пояс "Эль Кукуя".

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"Если посмотреть на статистику Тони Фергюсона, то становится понятно, что он настоящий боец. Поэтому мне нравится этот бой. Это настоящее испытание. Многие думают, что он в состоянии победить меня. Вообще так и становятся величайшими. Надо бить тех, кого все считают фаворитом, – заявил Хабиб Нурмагомедов. – Но я нацелен на досрочную победу. Постараюсь победить Фергюсона во втором или в третьем раунде"

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Отметим, что на счету Хабиба Нурмагомедова – 28 побед в 28 боях в MMA. У Фергюсона в смешанных единоборствах – 25 побед при 3 поражениях.

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