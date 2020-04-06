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Хабиб точно не приедет: турнир по UFC хотят провести в индейской резервации

6 апреля, 22:08

Александр Трикиша

На территории индейской резервации не действуют запреты, связанные с пандемией коронавируса

Турнир по смешанным единоборствам UFC 249 может пройти в индейской резервации на территории США. Напомним, из-за пандемии коронавируса турнир запретили проводить в Нью-Йорке и Лас-Вегасе. Также сорвался главный поединок вечера – Хабиб Нурмагомедов не смог покинуть Россию и Тони Фергюсон остался без соперника.

Сообщается, что на территории резервации не действуют правила атлетической комиссии соответствующего штата. Добавим, что спортивные мероприятия запретили на территории всей страны.

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Ранее было названо имя бойца, который заменит Хабиба в бою против Фергюсона. Ожидается, что вместо непобедимого россиянина в клетку проти Фергюсона выйдет американец Джастин Гэтжи.

К слову, в СМИ появились слухи, что Путин разблокирует границы России ради боя Нурмагомедов – Фергюсон. По данным ESPN, президент РФ выпускает Хабиба в США. Однако в руководстве UFC говорят о другом сценарии.

Скучаете по ММА? Смотрите, как в смешанных единоборствах нокаутируют соперников:

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

Источник: Сегодня|Спорт

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