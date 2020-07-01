Интимные фото от звезды MMA: из-за коронавируса девушка потеряла свой зал и решила заработать денег

Не все спортсмены смогли пережить продолжительный карантин без потерь. Бывший боец UFC Синди Дандуа во время пандемии коронавируса из-за финансовых трудностей бросила спорт и решилась продавать свои интимные фотографии на специальном сервисе, чтобы заработать денег и решить свои проблемы. Ранее мы писали, что бойцы UFC недовольны гонорарами.

"Я лишилась своего зала на карантине, государство мне ничем не помогло, а полеты отменили. Это привело к финансовым трудностям. В итоге я решила зарегистрироваться на сервисе OnlyFans. Это поможет мне собрать деньги, чтобы заново открыть тренажерный зал и вернуть ребятам их дом", — приводит слова Дандуа The Sun.

Дандуа имеет рекорд 16-5 и проиграла только три из своих последних 14 боев за последние пять лет.

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Британский сервис OnlyFans был создан для прямой коммуникации работников секс-индустрии со своими фанатами. В нём порнозвезды и люди, оказывающие сексуальные услуги, ведут закрытые эротические блоги, публикуя снимки и видео для подписчиков.

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