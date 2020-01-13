Ирландец, который рекламирует виски, уже несколько месяцев в завязке, но пил перед Хабибом

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, который в ночь на 19 января проведет поединок с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, рассказал, что употреблял алкоголь во время тренировочного лагеря перед боем с Хабибом Нурмагомедовым. Но ирландец, который рекламирует виски, уже в завязке. Ранее мы писали, что Макгрегор останется без тренера в бою с Серроне.

"В последний раз я пил пару месяцев назад. Может быть, три или даже четыре. До последнего дня я пил целую неделю не переставая, – признался Макгрегор. – Во время подготовки к бою с Хабибом я тоже пил. Это не обычное дело в моей карьере. Не до такой степени. Зачем я это делал? Не знаю, я просто хотел этот яд или что-то в этом роде. У меня были люди, спрятавшиеся в отеле, которым я звонил и звал на бой. Они выходили из отеля в спортзал и вели полномасштабный поединок со мной, я был без шлема. А потом я уходил и праздновал, а потом снова возвращался через три дня", – сказал Конор.

Мы сообщали, что Макгрегор заработает "бешеные" деньги за бой против Серроне. Бывший чемпион федерации в двух весах получит около 5 миллионов долларов, а Серроне – 2 миллиона долларов. Но в эту сумму не входят процент с платных трансляций и спонсорских контрактов.

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Беринчик против бойца MMA Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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