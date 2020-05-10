Испугался девушки: "Пуля" вызвала на бой американца, угрожавшего Ломаченко, а тот сразу завершил карьеру

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе, знаменитая киргизка Валентина Шевченко вызвала на бой американца Генри Сехудо, который накануне на турнире UFC 249 во Флориде победил Доминика Круза и защитил титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. "Есть только один человек, способный остановить Сехудо", – написала Шевченко, разместив свое собственное фото с чемпионскими поясами.

Однако проблема в том, что сразу после победы над Крузом олимпийский чемпион-2008 по вольной борьбе Сехудо заявил о завершении спортивной карьеры, сообщив, что у него появилась девушка и он хочет посвятить себя созданию семьи. Стало быть, межгендерному бою между Валентиной Шевченко и Генри Сехудо не быть. Пока что...

"Сехудо просто знал, что следующим его соперником будешь ты, вот он, испугавшись, и решил быстренько завершить карьеру", – пишут в комментариях Валентине Шевченко по провищу "Пуля" ее фолловеры.

Реклама Генри Сехудо и Валентина Шевченко / Фото: Championat.ru

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Напомним, ранее Генри Сехудо предлагал Валентине Шевченко битву полов. "Валентина Шевченко, сообщаю тебе, что я хочу стать первым межгендерным чемпионом в мире! Я вызываю тебя на бой, ты можешь стать следующей, кто преклонит колено перед тройным чемпионом!" – пригрозил девушке американец Сехудо.

Кроме того, Сехудо грозился победить и Ломаченко. В ответ Василий отправил Генри gif-изображение ранее избитого им британца Энтони Кроллы, которое подписал: "Вот чем это приблизительно закончится".

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