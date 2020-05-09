"Изолированный" зараженный коронавирусом боец общался с другими участниками турнира UFC249

Пока что отменять соревнования во Флориде 9 мая организаторы не собираются

В ночь на 10 мая по киевскому времени в Джексонвилле должен состояться первый турнир по смешанным единоборствам во время пандемии коронавируса. Несмотря на устрашающую ситуацию в Америке, комиссия штата Флорида разрешила его проведение. А поздно вечером 8 мая у одного из бойцов UFC249 обнаружили коронавирус.

Позитивным оказался тест одного из участников предварительных боев – бразильца Роналду Жакаре Соузы. Организаторы оперативно заявили, что средневес изолирован. Однако вскоре нашлись свидетели того, что Жакаре тесно общался с другими бойцами, в частности, с соотечественником Фабрисио Вердумом, хотя и находился при этом в маске.

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Бывший чемпион мира в тяжелом весе Вердум ближайшей ночью должен биться с россиянином Алексеем Алейником. Думается, сейчас глава UFC Дана Уайт в срочном порядке организовывает новые тесты для участников, чтобы турнир не сорвался в очередной раз.

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