Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

"Изолированный" зараженный коронавирусом боец общался с другими участниками турнира UFC249

9 мая, 11:30

Андрей Фоменко

Пока что отменять соревнования во Флориде 9 мая организаторы не собираются

В ночь на 10 мая по киевскому времени в Джексонвилле должен состояться первый турнир по смешанным единоборствам во время пандемии коронавируса. Несмотря на устрашающую ситуацию в Америке, комиссия штата Флорида разрешила его проведение. А поздно вечером 8 мая у одного из бойцов UFC249 обнаружили коронавирус.

Позитивным оказался тест одного из участников предварительных боев – бразильца Роналду Жакаре Соузы. Организаторы оперативно заявили, что средневес изолирован. Однако вскоре нашлись свидетели того, что Жакаре тесно общался с другими бойцами, в частности, с соотечественником Фабрисио Вердумом, хотя и находился при этом в маске.

Мы писали о том, как прошло взвешивание Фергюсона и Гэтжи – участников главного поединка соревнования.

Реклама

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Вердум ближайшей ночью должен биться с россиянином Алексеем Алейником. Думается, сейчас глава UFC Дана Уайт в срочном порядке организовывает новые тесты для участников, чтобы турнир не сорвался в очередной раз.

Смотрите, что говорил чемпион мира Артем Далакян о встречах между боксерами и бойцами смешанных единоборств

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

турнир Флорида MMA UFC смешанные единоборства коронавирус

Источник: USA Today / Sport

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА
Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА "приручила" экскаватор: сюрпризы звезд спорта на карантинеФутбол
"Люди встают и начинают бросать бутылки в клетку": украинка боялась не вернуться в ММА после травмы головыMMA
"От машины отказались. Протянем до осени": жертва насильника Емельяненко – о российском карантинеMMA
Коронавирус или спорт: кто побеждает? Онлайн-трансляция
Коронавирус или спорт: кто побеждает? Онлайн-трансляцияДругие
Муж сексуальной звезды ММА рассказал, как проходили съемки серии голых фото
Муж сексуальной звезды ММА рассказал, как проходили съемки серии голых фотоMMA
Президент UFC вспомнил самый эпичный поединок, который продлился всего пять секунд
Президент UFC вспомнил самый эпичный поединок, который продлился всего пять секундMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...