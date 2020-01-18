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Как Макгрегор вырубает своих соперников: самые яркие нокауты в карьере Конора

18 января, 20:47

Перед возвращением Конора Макгрегора в октагон вспомним, как он расправлялся со своими оппонентами

До возвращения легендарного бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в октагон в рамках шоу UFC 246 остается совсем немного времени. Предлагаем вспомнить, как Конор расплавлялся со своими соперниками – смотрите подборку самых ярких нокаутов в его исполнении.

Макгрегор Серроне смотреть трансляцию боя

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Напомним, что Конор Макгрегор в профессиональном ММА выиграл 21 поединок при четыре поражениях. При этом 86 процентов своих побед 31-летний спортсмен одержал нокаутом – Макгрегор не очень любит перевод боя в партер, а по очкам завершились только два поединка с его участием.

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Возвращение Конора Макгрегора состоится на арене T-Mobile в бою с американцем Серроне. На кону не будет стоять чемпионский пояс, но победитель этого противостояния в ближайшее время может получить титульный бой. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт уже заявил, что в случае успеха Макгрегора даст тому право на реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

Макгрегор Серроне во сколько начало и где смотреть

Смотрите, как прошло взвешивание накануне боя Конор Макгрегор – Дональд Серроне:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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видео боя MMA UFC Конор Макгрегор видео нокаута Дональд Серроне

Источник: Сегодня|Спорт

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