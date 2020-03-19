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Как тебе такое, Илон Маск? Президент UFC готов провести бой Хабиба и Фергюсона на Луне

19 марта, 00:06

Максим Перепелица

Дана Уайт готов устроить поединок при любых условиях

Президент UFC Дана Уайт пошутил насчет места проведения боя между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Уайт опубликовал в соцсетях картинку, на которой Хабиб и Фергюсон выходят в октагон на Луне благодаря сотрудничеству с компанией SpaceX Илона Маска. При этом сам Маск и комментатор боев UFC Джо Роган наблюдают за поединком Хабиба и Фергюсона в скафандрах.

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"Готовьтесь", — написал Уайт.

Напомним, турнир UFC 249, на котором должны встретиться Хабиб и Фергюсон, не разрешили проводить на территории США из-за ограничений на проведение массовых мероприятих в связи с коронавирусом. Уайт после этого заявил, что бой Хабиба и Фергюсона может пройти в другой стране.

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Ранее мы писали, что супертурнир по смешанным единоборствам отменили за несколько часов до начала. Бойцы и персонал получат компенсацию за срыв турнира Bellator 241.

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MMA UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

Источник: Сегодня|Спорт

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