Как тебе такое, Илон Маск? Президент UFC готов провести бой Хабиба и Фергюсона на Луне

Президент UFC Дана Уайт пошутил насчет места проведения боя между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Уайт опубликовал в соцсетях картинку, на которой Хабиб и Фергюсон выходят в октагон на Луне благодаря сотрудничеству с компанией SpaceX Илона Маска. При этом сам Маск и комментатор боев UFC Джо Роган наблюдают за поединком Хабиба и Фергюсона в скафандрах.

Читайте также: при каких условиях бой Хабиба и Фергюсона не сорвется в пятый раз

"Готовьтесь", — написал Уайт.

Напомним, турнир UFC 249, на котором должны встретиться Хабиб и Фергюсон, не разрешили проводить на территории США из-за ограничений на проведение массовых мероприятих в связи с коронавирусом. Уайт после этого заявил, что бой Хабиба и Фергюсона может пройти в другой стране.

В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Ранее мы писали, что супертурнир по смешанным единоборствам отменили за несколько часов до начала. Бойцы и персонал получат компенсацию за срыв турнира Bellator 241.

Смотрите, как боец MMA Алехандра Лара танцует на шесте

Алехандра Лара танцует на шесте Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама