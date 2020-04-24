Каким будет мир после коронавируса: легенда MMA Конор Макгрегор выступит онлайн

Известные личности проведут бесплатную онлайн-конференцию по выживанию в условиях кризиса

На жестком карантине, вызванном пандемией коронавируса, люди массово переходят от реальных встреч на онлайн общение. А сегодня каждый болельщик может послушать в прямом эфире легенду смешанных единоборств, знаменитого бойца UFC Конора Макгрегора! Этот человек, который сделал нынешний MMA таким популярным видом спорта.

В пятницу, 24 апреля, состоится онлайн-конференция о технологиях и трансформации. В ходе трансляции визионеры, включая Конора Макгрегора, поделятся своим удивительным опытом и реальными кейсами, вдохновят на изменения и дадут силы на новые победы. Спикеры расскажут, как не сдаваться и не бояться ошибаться, принимать правильные решения, обучаясь у лучших в своем деле.

Также сегодня для фанатов футбола состоится трансляция ретроматча Украина – Латвия. Начало – в 20:30 на YouTube канале Футбол 1/2/3.

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Среди выступающих будут: звезда ММА Конор Маккрегор, CEO Parimatch Сергей Портнов, со-основатель Monobank Дмитрий Дубилет, со-создатель NAVI, DreamTeam Александр ZeroGravity Кохановский, генеральный менеджер клуба Virtus.pro Сергей Гламазда, TEDx спикер и писатель Даниель Сасскинд и другие.

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Начало конференции – в 15:00. Участие бесплатное для всех желающих. Обязательная регистрация: pmgo.ticketforevent.com/ru/

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