Календарь боев MMA: расписание и результаты всех крупных турниров

Даты, место проведения и главные бои всех турниров UFC, Bellator, PFC, One Championship и WWFC

Холли Холм победила Ракель Пеннингтон / Фото: Reuters

Год в смешанных единоборствах начался грандиозно – в октагон победно вернулся легендарный боец Конор Макгрегор. Впереди нас ждет множество ярких битв – уже известно расписание больших вечеров ведущих промоушенов.

Читайте также: Расписание бокса на 2020 год – календарь боксерских боев, результаты

Расписание турниров UFC

18 января UFC 246

Лас-Вегас, США

Главный бой: Конор Макгрегор – Дональд Серроне

25 января UFC Fight Night 166

Роли, Северная Каролина, США

Главный бой: Кертис Блейдс – Джуниор Дос Сантос

8 февраля UFC 247

Хьюстон, Техас, США

Главный бой: Джон Джонс – Доминик Рейес

15 февраля UFC Fight Night 167

Рио-Ранчо, Нью-Мексико, США

Главный бой: Кори Андерсон – Ян Блахович

22 февраля UFC Fight Night 168

Окленд, Новая Зеландия

Главный бой: Пол Фелдер – Дэн Хукер

29 февраля UFC Fight Night 169

Норфолк, Виргиния, США

Главный бой: Джозеф Бенавидес – Дейвисон Фигейреду

7 марта UFC 248

Лас-Вегас, Невада, США

Главный бой: Исраэль Адесанья – Йоэль Ромеро

14 марта UFC Fight Night 170

Бразилиа, Бразилия

Главный бой: Кевин Ли – Чарльз Оливейра

Реклама

21 марта UFC Fight Night 171

Лондон, Англия

Главный бой: Тайрон Вудли – Леон Эдвардс

28 марта UFC on ESPN 8

Колумбус, Огайо, США

Главный бой: Франсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк

18 апреля UFC 249

Нью-Йорк, США

Главный бой: Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон

19 мая UFC 250

Сан-Паулу, Бразилия

Главный бой пока не определен

Читайте также: "Доктора в ринг! Доктора!" – зафиксирован самый страшный нокаут в истории ММА

Расписание турниров Bellator

25 января Bellator 238

Инглвуд, Калифорния, США

Главный бой: Джулия Бадд – Крис Жустину "Киборг"

В тренде Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде

21 февраля Bellator 239

Такервилль, Оклахома, США

Главный бой: Эд Рут – Ярослав Амосов (Украина)

22 февраля Bellator 240

Дублин, Ирландия

Главный бой: Джеймс Галлахер – Каллум Элленор

13 марта Bellator 241

Анкасвилль, Коннектикут, США

Главный бой: Патрисио Фрейре – Педро Карвальо

Расписание турниров PFL

Промоушен Professional Fighters League пока не запланировал турниров на 2020 год.

Реклама

Расписание турниров One Championship

31 января One Championship "Огонь и ярость"

Манила, Филиппины

Главный бой: Джошуа Пачио – Алекс Силва

7 февраля One Championship "Кодекс воина"

Джакарта, Индонезия

Главный бой: Леандро Атаидес – Ренье де Риддер

28 февраля One Championship "Король джунглей"

Сингапур

Главный бой: Амир Хан – Кимихиро Это

20 марта One Championship "Сердце героев"

Хошимин, Вьетнам

Главный бой не определен

11 апреля One Championship "Господство династий"

Гуанчжоу, Китай

Главный бой не определен

17 апреля One Championship "Короли и Королевы"

Куала-Лумпур, Малайзия

Главный бой не определен

29 мая One Championship "Кодекс чести"

Манила, Филиппины

Главный бой не определен

5 июня One Championship "Битва поколений"

Джакарта, Индонезия

Главный бой не определен

20 июня One Championship "Легендарные воины"

Гуанчжоу, Китай

Главный бой не определен

Расписание турниров WWFC

Первый турнир украинского промоушена в 2020 году состоится, ориентировочно, в апреле.

Смотрите, как одна из самых известных девушек-бойцов MMA тренируется прямо на балконе апартаментов:

Пейдж Ванзант – тренировка звезды UFC Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама