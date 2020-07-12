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Камару Усман перетоптал Масвидаля в главном бою UFC 251 и сохранил чемпионский титул

12 июля, 08:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

Чемпион весь бой провел в атаках, но сумел победить только по очкам

В главном бою турнира UFC 251 на искусственном острове Яс в Абу-Даби, который получил у болельщиков и экспертов прозвище "Бойцовский остров", встречались претендент на титул Хохе Масвидаль и обладатель титула UFC в полусреднем дивизионе Камару Усман. Мы проводили онлайн шоу UFC 251.

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Напомним, Масвидаль принял вызов Усмана за неделю до боя. Недостаточное время для подготовки сказалось на физическом состоянии американца. Первый соперник Камару Гилберто Бернс подхватил коронавирус и вынужден был сняться с поединка.

В первых раундах Масвидаль успешно уходил от атак соперника и даже вел по количеству ударов, но со временем силы начали его покидать, поэтому в основном ему приходилось защищаться у сетки. К середине боя у него на лице появилось два рассечения, а затем он еще и удар ниже пояса пропустил.

Чемпион же несколько раз провел тейкдаун, но больше ничего не мог поделать с неуступчивым соперником. Главным его приемом было топтание по ногам, когда он зажимал Хорхе у сетки. Тем не менее, этого хватало для уверенной победы по очкам. После всех пяти раундов судьи отдали единогласную победу Усману – 50:45, 50:45 и 49:46.

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Бой-реванш Волкановски – Хэллоуэй завершился спорным решением судей. Напомним, что поединок этих бойцов в декабре прошлого года завершился сенсационной победой Волкановски. "Дайте им еще один раунд!": в чемпионском поединке на "Бойцовском острове" все решилось на записках судей.

Перед этим Петр Ян избил бразильца Жозе Альдо и стал чемпионом UFC. Россиянин победил техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал вакантный пояс чемпиона в легчайшем весе. Титул остался без хозяина, когда знаменитый Генри Сехудо объявил о завершении карьеры.

Во втором бое главного карда сошлись американка литовского происхождения Роуз Намаюнас и бразильянка Джессика Андраде. Роуз Намаюнас победила, но на ее лицо после боя страшно смотреть: появились фото.

А в еще одном женском поединке на турнире главная красотка смешанных единоборств проиграла на "Бойцовском острове" в первом раунде. Бразильянка Аманда Рибас победила Пейдж Ванзант болевым приемом на руку.

Лунная походка Пейдж Ванзант Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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UFC смешанные единоборства Хорхе Масвидаль Камару Усман

Источник: Сегодня|Спорт

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