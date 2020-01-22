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"Каждый должен идти по своему пути": Де ла Хойя сделал прогноз на реванш Мейвезера и Макгрегора

22 января, 19:23

Легендарный боксер считает, что второй бой завершится так же

Мейвезер vs Макгрегор

Мейвезер vs Макгрегор / Фото: Getty Images

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Глава промоутерской компании Golden Boy, бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя дал понять, что он против повторной встречи между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим чемпионом мира по боксу в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером. Де ла Хойя убежден, что второй поединок будет мало чем отличаться от первого.

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"Послушайте, это разные виды спорта. Бокс – это бокс, а ММА – это ММА. Думаю, что оба вида должны идти отдельно, своей дорогой, понимаете? К примеру, если Конор и Флойд встретятся вновь, то второй бой завершится так же, как и первый. Ничего не поменяется. И это не потому, что Конор плох. Макгрегор великолепен в своем деле. Но и Мейвезер один из лучших в боксе. Так что каждый должен идти по своему пути", – рассказал де ла Хойя.

Напомним, впервые Макгрегор и Мейвезер встретились на профессиональном ринге в 2017 году. Флойд одержал досрочную победу.

Кстати, Нурмагомедов согласен на реванш с Макгрегором при очень жестком условии. Россиянин, по словам его отца, хочет получить за этот поединок 100 миллионов долларов.

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Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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бокс MMA Флойд Мейвезер Конор Макгрегор Оскар Де Ла Хойа

Источник: BoxingScene

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