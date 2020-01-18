Конор Макгрегор – Дональд Серроне: онлайн трансляция боя в UFC

Возвращение легенды MMA Конора Макгрегора - все, что нужно знать о поединке против "Ковбоя" Серроне

Возвращение легендарного бойца MMA Конора Макгрегора, который не выходил в октагон 15 месяцев, состоится в ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе. Его соперник по главному событию шоу UFC246 – американский боец Дональд Серроне по прозвищу "Ковбой". Мы проводим онлайн-трансляцию вечера боев в США и поединка Макгрегор – Серроне, с яркими фото и видео-повторами.

Конор Макгрегор – Дональд Серроне

Конор Макгрегор, которого называют самым известным бойцом смешанного стиля в истории и одной из самых узнаваемых звезд в мире, объявил о завершении карьеры в MMA в марте прошлого года. Это произошло спустя пять месяцев после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова, после которого команды бойцов устроили потасовку. Получается, что ирландец по прозвищу "Печально известный" не выходит в октагон с октября 2018 года – уже 15 месяцев.

Читайте также: ТОП-5 фактов о Коноре Макгрегоре, который любит котлету по-киевски

МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ: ВЗВЕШИВАНИЕ. Схватка пройдет в полусредней весовой категории – до 170 фунтов (77 кг). И бойцы показали абсолютно равный вес и впритирку вложились в рамки дивизиона.

Видео: Reuters

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БОЙЦОВ. Конор Макгрегор в профессиональном ММА выиграл 21 поединок и проиграл 4. При этом 86 процентов своих побед 31-летний спортсмен одержал нокаутом – Макгрегор не очень любит перевод боя в партер, а по очкам завершились только два поединка с его участием.

Яркие нокауты от Конора Макгрегора:

36-летний американский боец по прозвищу "Ковбой" опытнее Макгрегора – в MMA он провел уже 50 поединков! Одержал 36 побед, потерпел 13 поражений, а еще один бой был признан не состоявшимся. Серроне, в отличие от Макгрегора, любит удушающие и болевые приемы. 47 процентов своих побед Дональд одержал таким образом, еще 28 – нокаутом, и лишь в четверти случаев победителя определяли судьи.

Возвращение Конора Макгрегора состоится на арене T-Mobile в бою с американцем Серроне. На кону не будет стоять чемпионский пояс, но победитель этого противостояния в ближайшее время может получить титульный бой. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт уже заявил, что в случае успеха Макгрегора даст тому право на реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ: ПРОГНОЗ НА БОЙ. Эксперты прогнозируют победу Конора Макгрегора с вероятностью в 77 процентов. Коэффициент на успех ирландского бойца составляет 1.30, а ставку на победу Серроне можно сделать с котировкой 4.25. Также аналитики букмекерских контор прогнозируют, что бой, запланированый из пяти раундов по пять минут, не будет продолжительным. С вероятностью в 63 процента все завершится в 1-2 раунде. А вероятность того, что бой продлится все отведенное для него время, составляет всего 17 процентов.

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что если Макгрегор сможет победить Серроне, тогда его следующий поединок будет за титул легкого веса, который сейчас принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову.

"Он получит то, чего ждал. Он очень сильно хочет реванша с Хабибом. Если он победит на этих выходных, то обязательно получит титульник, и этот турнир станет самым крупным pay-per-view ивентом в истории UFC", – заявил Уайт.

"РАЗОГРЕВ" ПЕРЕД БОЕМ МАКГРЕГОРА. Перед поединком Макгрегор – Серрона пройдут 11 боев, среди которых будут четыре женских. Список всех боев UFC 246:

Женщины, легчайший вес: Холли Холм – Ракель Пеннингтон

Женщины, первый наилегчайший вес: Клаудия Гаделья – Алекса Грассо

Легкий вес: Энтони Петтис – Диего Феррейра

Женщины, наилегчайший вес: Мэйси Барбер – Роксанн Модаффери

Полулегкий вес: Андре Фили – Содик Юсуф

Легкий вес: Насрат Хакпараст – Дрю Добер

Тяжелый вес: Алексей Олейник – Морис Грин

Женщины, наилегчайший вес: Сабина Мазо – Джей Джей Олдрич

Наилегчайший вес: Аскар Аскаров – Тим Эллиотт

Легчайший вес: Оудэ Осборн – Брайан Келлехер

Полутяжелый вес: Алекса Камур – Джастин Ледет

Смотрите видео крутых нокаутов от участников сегодняшнего шоу:

МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ: ГДЕ СМОТРЕТЬ. На территории Украины трансляция боя запланирована на канале Setanta Sports Ukraine с 05:00 утра воскресенья, 19 января. Также бой покажут такие спутниковые каналы:

РЕН-ТВ (Россия)

Max Sport 2 (Болгария)

Polsat Sport (Польша)

RMC Sport 4 (Франция)

Sport 1 (Венгрия)

Sport TV1 (Португалия)

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама